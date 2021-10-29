РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 окт. В волонтерский центр Подольска начали поступать заявки от жителей округа, большинство просьб касаются доставки продуктов и лекарств людям старше 60 лет, сообщает комитет по делам молодежи администрации округа.

Оперативный штаб начал обрабатывать заявки. Волонтеры оказывают помощь людям старше 60 лет и маломобильным категориям граждан. Они бесплатно доставят продукты, лекарства и товары первой необходимости, выносят мусор, выгуливают домашних животных, контролируют соблюдение масочного режима в общественных местах.

Оперативный штаб находится по адресу: Подольск, улица Ульяновых, 1. Время работы - с 10:00 до 18:00, телефон: 8(496)750-04-93.