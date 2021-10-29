РИАМО - 29 окт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что природоохранные и правоохранительные ведомства разберутся в ситуации с задержанием депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, управлявшего автомобилем в якобы алкогольном опьянении и перевозившего тушу убитого лося, пишет kp.ru.

«Наши правоохранители и природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям. Это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого охотника», - сказал Песков.

Депутат Государственной думы Валерий Рашкин был задержан за управление автомобилем в нетрезвом виде в Саратовской области. При осмотре автомобиля, на котором передвигался депутат, в его багажнике была найдена разделанная туша лося.

По словам Рашкина, он вместе со своим знакомым обнаружил уже убитого лося в лесу, после чего они забрали тушу с собой, чтобы разделать и поделить. При этом депутат признал, что осознавал незаконность своих действий.

Депутат отказался пройти медосвидетельствование. На него составили административный протокол.

По признакам незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Ориентировочный ущерб от добычи составляет 240 тыс. рублей для самца лося и 400 тыс. рублей для самки.