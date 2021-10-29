РИАМО - 29 окт. Экс-депутат Госдумы, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков сообщил, что сотрудники полиции не имели право досматривать автомобиль депутата Валерия Рашкина, в чьем багажнике была обнаружена туша лося, сообщает Газета.ru.

По его словам, депутатский статус Рашкина не позволяет правоохранителям досматривать, осматривать, задерживать, арестовывать его.

«Здесь сложно — он сам открыл или под давлением, или они открыли багажник — это требует уточнения. Здесь уже есть определенная процессуальная шероховатость», — сказал Лысаков.

Инцидент произошел 26 октября. Полицейские и сотрудник комитета охотхозяйства и рыболовства остановили автомобиль 66-летнего политика. В машине был еще один мужчина — безработный 49-летний Александр Гношев. В багажнике была обнаружена разделанная туша лося. Lada Largus оформлена на саратовское областное отделение КПРФ.

При этом сам депутат рассказал, что тушу они нашли уже мертвой и решили ее забрать. По словам Рашкина, он осознавал ущерб от своих действий.