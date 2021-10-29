РИАМО - 29 окт. Социальная сеть «Одноклассники» подготовила несколько онлайн-активностей для поддержки пользователей, которые останутся дома на время нерабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

В ближайшие дни ОК также напомнят пользователям об актуальных ресурсах с проверенной и своевременной информацией о коронавирусе и способах защиты от него.

На видеовитрине ОК появится специальный раздел «Лучше дома», который поможет с пользой провести время всем, кто останется дома. Пользователям будут доступны подборки фильмов, сериалов и мультфильмов. А для всех, кто захочет во время нерабочих дней немного отвлечься и поиграть - в разделе игр ОК появится специальный раздел «Играем дома всей семьей».

4 ноября с 12:00 (мск) в ОК также пройдет серия трансляций о культуре, приуроченных к всероссийской акции «Ночь искусств» совместно с проектом «Культура.РФ». Государственный исторический музей познакомит зрителей с историей старинных расписных сундуков, музей музыки подготовил онлайн-экскурсию по своей сокровищнице, а Российский этнографический музей приглашает на беседу, участники которой предложат взглянуть на мир с точки зрения этнографии и открыть для себя новую суть обыденных явлений. Все видеотрансляции будут также доступны в официальной группе «Культура.РФ».

Все, кто в эти дни вынужден находится дома, но находится в поиске работы — смогут найти вакансии c помощью сервиса VK Работа. Не выходя из соцсети, соискатели могут быстро опубликовать резюме и найти подходящее предложение в категории «Удаленная работа» или «Работа на карантине». С помощью фильтров можно выбрать дополнительные параметры поиска: тип зарплаты, возможность устроиться без опыта работы или на неполный день.

17 ноября в 14:00 в прямом эфире ОК выступит Андрей Облов, начальник отдела цифровизации массового подбора сервиса VK Работа. Он расскажет про тренды рынка, популярные и востребованные вакансии, в том числе с возможностью удаленной работы, а также даст инструкцию, как создать резюме и откликнуться на вакансии VK Работы в «Одноклассниках».

Также в ОК продолжает работать информационный центр Covid-19 — страница, на которой собраны сведения о коронавирусе и вакцинации от Единого консультационного центра Роспотребнадзора. С помощью информации в центре пользователи могут узнать о прививочной программе, как снизить вероятность заболевания коронавирусом, как вести себя, если заболел близкий человек, и где можно сделать прививку.