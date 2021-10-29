РИАМО - 29 окт. В Москве за последнее время выросла детская смертность от коронавируса, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», — подчеркнул мэр в эфире канала «Россия-1».

Собянин добавил, что по рекомендации клинического комитета Москвы для детей с хроническими заболеваниями введен новый набор препаратов.

Количество заболевших коронавирусом детей в Москве в новую волну пандемии выросло в 2-3 раза.

Всего в столице 190 тыс. детей переболели Covid-19 с начала пандемии, из этого числа 5% были госпитализированы. Большинство заболевших детей (65%) – это школьники в возрасте от 14 до 17 лет.

Ранее в столице стартовал второй этап отбора подростков для испытания вакцины от Covid‑19.

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