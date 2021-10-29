РИАМО - 29 окт. 60 семей начнут заселяться на предстоящих выходных в новый дом на Карамышевской набережной, 22а в Москве. Здание было построено по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

В новый дом переедут москвичи, которые раньше проживали по адресу: Народного Ополчения, дом № 14, корпус 1.

Жильцы этого дома ранее получили уведомления о переселении через суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации».

С помощью суперсервиса участники программы реновации получили уже более 200 тыс. электронных уведомлений в личные кабинеты на mos.ru, на электронную почту, по СМС и в приложении «Госуслуги Москвы».

В районе Хорошево-Мневники в рамках первого этапа программы реновации планируют переселить 4,2 тыс. человек, проживающие в 20 домах.

Всего в этом районе снесут 156 жилых домов. Их общая площадь – 510 тыс. «квадратов».

Программу реновации утвердили 4 года назад. Квартиры в новых домах получат около 1 млн горожан.