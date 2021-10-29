РИАМО - 29 окт. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратила внимание россиян на то, что люди, подделывающие сертификаты о вакцинации от Covid-19 несут ответственность не только по закону, но и перед другими гражданами за продолжение пандемии, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы также призываем тех, кто решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за подделку или использование фальшивых документов — справок о перенесенной болезни, сертификатов о прививках или тестах ПЦР, и об ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию», - сказала Голикова.

Она также призвала жителей страны беречь себя и своих близких.

За прошедшие сутки в России выявили 39 849 случаев заражения коронавирусом. Зафиксирован очередной суточный антирекорд смертности – 1163 человека.

Для того, чтобы спасти свое здоровье и здоровье своих близких необходимо сделать прививки от коронавируса. Вакцинация проходит бесплатно.

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