РИАМО – 29 окт. Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила акцию «Выгодный поворот» для тех, кто остается за рулем с 1 по 30 ноября. Каждая вторая заправка от 30 литров принесет автомобилистам на 60% больше бонусов на карту программы лояльности «Нам по пути». Главное условие – единовременная заправка от 30 литров любым видом топлива, кроме КПГ, с применением карты «Нам по пути».

Так, формула для владельцев Серебряного статуса будет выглядеть следующим образом: 1 базовый бонус + 0,6 акционных = 1,6 бонуса. Обладатели Золотого статуса смогут повысить свое вознаграждение при покупке каждого литра с 1,5 до 2,4 бонусов! А участники с Платиновым статусом вместо 2-х базовых бонусов за литр получат сразу 3,2.

Оплатить топливо бесконтактно и без очереди можно в мобильных приложениях «АЗС «Газпромнефть» и «АЗС.GO». Важно отметить, что при частичной или полной оплате покупки ранее накопленными бонусами, повышенные бонусы не начисляются.

Лимит заправок по акционным условиям составляет 300 литров в месяц. Далее применяются базовые условия начисления по программе лояльности. Топливные карты в акции не участвуют.

Оплатить акционными баллами свои покупки на АЗС сети можно в течение 30 дней с момента их начисления.

Стать участником программы лояльности «Нам по пути» просто. Необходимо установить на свой телефон приложение сети АЗС «Газпромнефть» и бесплатно выпустить виртуальную карту. Для тех, кто привык пользоваться «пластиком», на АЗС в продаже стандартные карты лояльности. В мобильном приложении можно не только отслеживать свой бонусный баланс или переводить накопленные бонусы друзьям и близким, но и получать актуальную информацию о текущих акциях. А еще после первой заправки новым участникам программы лояльности начисляются приветственные бонусы.

Подробнее об акции – на gpn-promo.ru.

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