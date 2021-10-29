РИАМО - 29 окт. Победительница национального отборочного тура Международного вокального конкурса «Детское Евровидение - 2021» Таня Меженцева рассказала, что песня Mon ami, с которой она будет выступать на конкурсе, призывает наслаждаться жизнью, пока есть такая возможность, кроме того, в ней есть французские слова.

Финал конкурса «Детское Евровидение - 2021» состоится 19 декабря в Париже. Российского исполнителя из 12 претендентов определили по итогам онлайн-голосования и оценки жюри. Свое выступление Меженцева начала верхом на кукле зебры в натуральную величину. По ее словам, ее номер во Франции будет отличаться о того, что было на отборочном туре. Подготовка к выступлению в финале международного конкурса уже началась.

«Сейчас люди очень много времени проводят дома наедине с гаджетами, и это плохо, потому что они не наслаждаются жизнью. Я призываю с помощью своей песни к тому, чтобы люди начали наслаждаться жизнью, пока есть такая возможность. <…> Если мы сейчас начнем наслаждаться жизнью, то в будущем сможем делать мир чуточку лучше», - рассказала Меженцева.

Она уточнила, что в песню решили добавить слова на французском языке, чтобы она звучала необычно и по-новому. В ней также присутствуют текст на русском языке и слова на английском.

«Кончено, номер будет другим. <…> Разумеется, будет эффектнее, и я рассчитываю на то, что номер будет таким же ярким и добрым, как и сама песня. Каким он будет на самом деле, зависит от команды, с которой мы сейчас работаем», - сказала Меженцева.

Председатель жюри национального отборочного тура «Детское Евровидение - 2021» певица Манижа назвала выступление Меженцевой на отборе одним из самых ярких. Она также отметила умение девочки уверенно держаться на сцене. Манижа также рекомендовала финалистке из России выступать не ради оценок, а ради зрителей. Именно они в итоге определяют, кого будут любить и слушать уже после конкурса.

Меженцева рассказала, что в случае успеха посвятит победу людям, которые ее поддерживали и отдавали за нее свои голоса. Она также поделилась тем, как готовится к выходу на сцену.

«Перед тем, как выступать и петь, надо распеваться. <…> Также у меня есть небольшой талисман удачи. Это монета, которую я нашла. И я всегда кладу ее в ботинок», - отметила Меженцева.