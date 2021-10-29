РИАМО - 29 окт. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2 556 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Балашихе (187), Люберцах (171), Королеве (158), Домодедове (142), Одинцовском округе (135), Красногорске (126), в городском округе Пушкинский (124) и Подольске (106), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

99 случаев заболевания коронавирусом выявили за прошедшие сутки в Коломне, 88 – в Солнечногорске, 87 – в Мытищах, 85 – в Клину, 83 – в Богородском округе, 82 – в Жуковском, 75 – во Фрязине, 68 – в Воскресенске, 62 – в Серпухове, 51 – в Дмитровском округе, 41 – в Волоколамском округе, 39 – в Электростали, 37 – в Лобне, по 36 – в Шатуре и Ступине, 35 – в Раменском округе, 33 – в Чехове.

32 – в Черноголовке, по 29 – в Талдомском округе и Ивантеевке, 27 – в Кашире, 26 – в Бронницах, 25 – в Орехово-Зуевском округе, 23 – в Сергиево-Посадском округе, 21 – в Павловском Посаде, по 20 – в Щелкове и Пущине, 19 – в Лыткарине.

По 13 – в Наро-Фоминском округе и Электрогорске, 10 – в Котельниках, 8 – в Луховицах, 7 – в Истре, по 6 – в Рузском округе, Краснознаменске и Долгопрудном, 5 – в Химках, 4 – в Ленинском округе, по 3 – в Дубне, Зарайске и Лотошине, по 2 – в Можайском округе, Лосино-Петровском, Егорьевске и Реутове, по 1 – в Дзержинском, Красноармейске, Серебряных Прудах и Шаховской.

На одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявили в Звездном городке, Власихе, Молодежном, Озерах, Протвине и Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявлено 513 078 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 677 человек. Выздоровели и выписались 442 211 человек.

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