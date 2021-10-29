РИАМО - 29 окт. В доме на Болотниковской улице в столице капитальный ремонт планируют закончить до конца осени, рабочим предстоит восстановить подвальные помещения, подъезды. Инженерные системы здания уже обновлены, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта Москвы.

Здание расположено на Болотниковской улице, дом №1, корпус №3. Его построили по индивидуальному проекту в 1958 году. Строение имеет 5 этажей и 4 подъезда. Они выделяются необычной кирпичной кладкой, которая внешним видом похожа на пилястры. Под крышей дома расположен фигурный карниз.

Специалисты начали капитальный ремонт в апреле 2021 года. Им необходимо было зачистить швы на стенах здания и покрыть особым средством, которое защищает от влаги и грязи. Кроме того, ведутся работы в подвалах и в подъездах.

Инженерные системы здания уже полностью обновлены. К ним относятся сети электроснабжения, система водоотведения, горячего и холодного водоснабжения. Планируется, что специалисты закончат все работы этой осенью.

В программу капитального ремонта в Москве включено более 28 тыс. домов общей площадью более 258 млн кв. м, в которых запланированы ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов. ​