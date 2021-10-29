РИАМО - 29 окт. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы оценят эффект от введения нерабочих дней после их завершения и надеются, что город после этого вернется к нормальной жизни.

«Как эта мера повлияет, посмотрим по истечении нерабочих дней. Когда люди вернутся в Москву, мы тогда увидим, насколько эффект дали нерабочие дни», — сообщил Собянин в эфире канала «Россия-1».

При этом он выразил надежду, что после этого периода город будет нормально жить и работать.

Градоначальник также добавил, что большинство столичных предприятий и организаций соблюдают введенный режим нерабочих дней.

За минувшие сутки в Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе зафиксировали 1 802 521 случай инфицирования.

Врачи в очередной раз напоминают, что единственным способом защититься от тяжелой болезни остается вакцинация.

Во время нерабочих дней в Москве не работают ТЦ, салоны красоты, кафе и другие заведения и предприятия. Открыты для горожан только продуктовые магазины и аптеки.

При этом плановую медпомощь продолжают оказывать. Однако стоматология принимает только экстренных пациентов.

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