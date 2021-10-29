РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 окт. В подмосковной Балашихе прививки от коронавирусной инфекции сделали свыше 260 тыс. человек, более 49 тыс. - люди старшего возраста, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Жителей округа просят в нерабочую неделю воздержаться от поездок к друзьям или в места массового скопления людей, носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. При первых симптомах заболевания необходимо остаться дома и вызывать врача. Одним из самых надежных средств защиты остается вакцинация.

В настоящий момент в городском округе работают 10 стационарных прививочных кабинетов. Они расположены в городских поликлиниках №№1, 2, 3 ,4, 5, 6, 10, 11, 13 и 14 и принимают по записи. Заявить о своем желании защититься от новой коронавирусной инфекции можно на приеме у своего врача-терапевта, на портале Госуслуг или по телефону 122.

Без предварительной записи на прививку можно попасть в один из мобильных пунктов вакцинации. Они работают в гипермаркете «Глобус», торговых центрах «Светофор», «Юнион», а также в двух офисах МФЦ, расположенных в микрорайонах Балашиха-1 и Железнодорожный.

Дополнительная информация доступна на сайте Балашихинской областной больницы balob.ru и на региональном портале covid.mz.mosreg.ru.

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