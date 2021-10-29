РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 окт. «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») совершенствует процессы управления и проекты по цифровизации и планирует стать цифровым заводом производственной системы «Росатом» (ПСР), сообщает пресс-служба предприятия.

В АО «ЗиО-Подольск» рассмотрели дорожную карту по переходу на новый качественный уровень – Цифровое ПСР-предприятие (Lean Smart Plant). Мероприятие прошло под председательством заместителя гендиректора по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом» Сергея Обозова. В заседании участвовали руководители отрасли, а также представители машиностроительного дивизиона, руководители АО «ПСР» и АО «ЗиО-Подольск».

На производственной площадке гостям показали, какую работу провели для развития ПСР. Отраслевые руководители ознакомились с работой супермаркета готовой продукции для комплектной поставки деталей, потоками изготовления изделий, системой QR-кодирования. Участникам встречи рассказали о новых правилах поставки деталей и изменениях в схемах движения транспортировщиков.

Для достижения статуса Lean Smart Plant нужно внедрить автоматизированные системы контроля качества режущего инструмента, систем машинного зрения и 3D-сканирования деталей для непрерывного контроля качества изготавливаемой продукции на участке механической обработки перегородок и трубных досок для оборудования машинных залов на базе тихоходной технологии ARABELLE.

На участке изготовления корпусов емкостного оборудования машинных залов ARABELLE задействуют роботизированные сварочные комплексы и системы интеллектуальной видео-аналитики качества сварных швов для снижения трудоемкости повторяющихся операций.

При производстве общей техники планируют использовать роботизированные логистические комплексы, VR-очки с конструкторской документацией на постах проведения контроля ОТК, системы распознавания и автоматической оцифровки сертификатов качества и технической документации. На станках с установленной системой мониторинга СМПО предполагают использовать интеллектуальное программное обеспечение с целью прогноза аварийного ремонта. В перспективе запуск двух цифровых ПСР-проектов по внедрению и доработке систем класса ERP и PDM.