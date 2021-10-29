РИАМО - 29 окт. Блогера Руслана Бобиева (Руслани Муроджонзода) и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии общего режима за скандальную фотосессию у храма Василия Блаженного, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Молодого человека и девушку признали виновными в совершении преступления, предусмотренного по части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Решение вынес Тверской районный суд Москвы.

Действия молодых людей признали оскорбительными и выражающими неуважение к обществу.

Ранее Бобиев опубликовал в Сети фото, на котором он с подругой имитируют оральный секс на фоне храма Василия Блаженного. При этом на девушке была надета куртка с надписью «Полиция». Полицейские задержали Бобиева и Чистову в Москве 30 сентября.