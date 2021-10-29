РИАМО - 29 окт. Московская область заняла 3 место сентябрьского рейтинга российских регионов по упоминаемости в СМИ в контексте президентского указа о национальных целях и стратегических задачах до 2024 года. Рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

На первом месте расположилась Самарская область, на втором — Приморский край. Подмосковье на третьем месте.

Исследование проводили в сентябре 2021 года.

В частности, СМИ сообщали, что в Московской области откроют крупнейший в России завод по переработке пластика. Он появится в городском округе Егорьевск к концу 2022 года в рамках нацпроекта «Экология».

Еще СМИ сообщали, что более 120 новых образовательных центров «Точка роста» открылось в 40 городских округах Московской области по нацпроекту «Образование».

Также журналисты сообщали о том, что 18 единиц оборудования для реабилитации после инфарктов и инсультов поступят в больницы Московской области до конца сентября в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 69 тыс. российских источников. Рейтинговая таблица составлена на основе медиаиндекса «Медиалогии», при расчете которого учитывается влиятельность источника информации и другие параметры.