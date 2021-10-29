РИАМО - 29 окт. Мосгорсуд приговорил 37-летнего блогера и диггера Андрея Пыжа к 5 годам тюрьмы за получение и распространение информации, которая является гостайной. Предполагается, что речь идет о «Метро-2», сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно данным открытых источников, «Метро-2» представляют собой засекреченные линии столичного метро, которые начали строить еще во времена Советского Союза. Блогер собирался снять об этом кино, хотя доступа к секретным материалам не имел.

Молодой человек собирал данные с декабря 2018 года по август 2020 года. Речь идет о такой информации, как конструктивные особенности и технические системы некоторых режимных объектов Московского региона.

Ютубер также снимал видео для YouTube-канала Urbanturizm про заброшенные здания и проникал на различные закрытые территории.

Срок блогер будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.