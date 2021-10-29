РИАМО - 29 окт. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом и крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения в 13 регионах страны, сообщает ТАСС.

«Ситуация осложнилась в 13 регионах страны. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения», — сказала Голикова.

Она отметила, что сейчас на карте нет ни одного региона, соответствующего хотя бы 3-м критериям свободы от Covid-19: заболеваемость не более 30 тыс. случаев на 100 тыс. населения, охват тестированием не менее 200 на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета не менее 80%.

Ситуация с Covid-19 осложнилась в Ивановской, Омской, Курганской, Томской, Владимирской и Тульской областях, республиках Кабардино-Балкария, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия и Алтай, а также в Приморском крае.

Кроме того, по словам Голиковой, вызывают беспокойство планы многих граждан отправиться на отдых в другие регионы во время нерабочих дней. Вице-премьер также напомнила об ответственности за фальсификацию QR-кодов, подделку ПЦР тестов и сертификатов о вакцинации.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября (точные даты могут различаться в разных регионах – ред.). Введение нерабочих дней связано с ухудшением ситуации с Covid-19: в последнее время в стране наблюдается рекордный рост заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

Путин также поручил повысить уровень массового тестирования населения на Covid-19 и ускорить темпы вакцинации граждан, уделив при этом особое внимание прививкам для людей старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

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