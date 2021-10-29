РИАМО - 29 окт. В ноябре 2020 года в Подмосковье запустили горячую линию 122. С того момента на нее поступило 9,5 млн звонков, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

«Горячая линия помогает жителям региона вовремя получать ответы на вопросы по темам коронавируса, получения госуслуг, работы органов власти и многое другое. Порядка 70% всех вопросов связано со здравоохранением», - рассказал министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

На горячей линии работают свыше 530 операторов. В среднем житель региона ожидается ответа менее 1 минуты. Еще 300 линий одновременно обслуживает робот Светлана, она отвечает на запросы обратившихся с помощью искусственного интеллекта.

С момента запуска Светлана более 1 млн раз помогла вызвать врача на дом и записала 65 тыс. человек на прививку от Covid-19. В сентябре 2021 года Светлану научили записывать пациентов на прием к врачу.

Создать единую линию по номеру 122 во всех регионах России поручил президент страны Владимир Путин. Это было сделано для того, чтобы жители могли дозвониться до медучреждений и проконсультироваться по теме коронавируса.

Позвонив на короткий номер 122, жители Подмосковья могут вызвать врача на дом, записаться на прием в поликлинику, подать заявку на оформление больничного листа, записаться на вакцинацию от Covid-19 и гриппа, сообщить о приезде из-за границы, задать другие вопросы, касающиеся пандемии.

Колл-центр горячей линии работает с 07:00 до 20:00 в будние дни и с 08:00 до 13:00 в субботу.

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