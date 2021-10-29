РИАМО - 29 окт. Сотрудники столичной Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 2 дрифтеров, совершавших опасные маневры на Большой Дорогомиловской улице, нарушения были выявлены по видеозаписям, выложенным в интернет, об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Один из водителей в нарушение требований дорожной разметки многократно разворачивался через двойную сплошную линию, а затем выехал на тротуар, тем самым создав угрозу жизни и здоровью окружающих», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что нарушителя оперативно выявили и задержали в короткий срок. В отношении водителя составлен ряд протоколов об административных нарушениях: несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, движение по тротуару и по полосе для маршрутных транспортных средств.

Другого водителя, совершавшего опасные развороты на пешеходной зоне, также установили, задержали и доставили в отдел ГИБДД. Нарушителя привлекли к административной ответственности за движение по тротуару и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

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