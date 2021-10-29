РИАМО - 29 окт. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в пятницу проверил готовность к осенне-зимнему периоду УК «ПИК-Комфорт», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Зима не должна стать для коммунальных служб сюрпризом. У Люберецкого отделения управляющей компании «ПИК-Комфорт», которая обслуживает 58 МКД в северной части городского округа Люберцы, в наличии есть техника, укомплектован штат сотрудников. Но для бесперебойной работы в снегопады этого недостаточно», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что сложности в уборке района, который обслуживает компания, добавляют и узкие дворы, припаркованные автомобили.

«Принято решение в два раза увеличить количество дворников и техники. Срок исполнения – неделя», - добавил Ружицкий.