РИАМО - 29 окт. В теннис-центре АНО «КСК «Кристалл» прошел открытый Кубок г.о. Электросталь среди юношей по боксу, посвященный памяти основателя города Н.А. Второва, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Электросталь в 9-й раз гостеприимно встретила 166 сильнейших боксеров из 28 городов России.

Воспитанники электростальской спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам завоевали 8 призовых мест: Андрей Платонов в весовой категории до 52 кг, Даниил Шапенков в весовой категории до 44 кг, Николай Рубинов в весовой категории до 75 кг заняли 1 места. Станислав Мальцев в весовой категории до 42 кг, Георгий Зурабашвили в весовой категории до 90 кг, Мухаммад Одинаев в весовой категории до 67 кг заняли 2 места.

Тимофей Новиков в весовой категории до 66 кг, Алексей Никулин в весовой категории до 80 кг заняли 3 места. Кроме того, боксер спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Николай Рубинов выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Почетными гостями турнира стали заместитель главы администрации г.о. Электросталь Александр Хомутов, начальник управления по физической культуре и спорту Михаил Журавлев, депутат Совета депутатов г.о. Электросталь Ольга Макеева и российский боксер-профессионал, чемпион мира по версии IBO, 9-кратный чемпион Японии, 2-кратный чемпион Азии, депутат Совета депутатов г.о. Балашиха Александр Бахтин.