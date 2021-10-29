РИАМО - 29 окт. Подозреваемым в убийстве мужчины в подмосковной Дубне оказался мужчина 1996 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В пятницу в Дубне на улице Жуковской было обнаружено тело мужчины с 1985 года рождения с прострелянной головой.

Стрелявший скрылся в лесном массиве, но его удалось задержать по горячим следам.

«У задержанного обнаружен пистолет с глушителем и патроны. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в территориальное подразделение Следственного комитета», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.