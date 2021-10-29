РИАМО - 29 окт. На вопросы Всероссийской переписи населения ответили уже свыше 30 тыс. жителей подмосковного Реутова, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Более трети жителей стотысячного Реутова приняли участие во Всероссийской переписи населения, придя на переписные участки, дождавшись переписчика дома или самостоятельно зайдя на сайт госуслуг. Последний вариант наиболее предпочтителен. На заполнение анкеты уйдет не более 10 минут», - подчеркнул Каторов.

Он отметил, что самостоятельное заполнение анкеты в интернете поможет проходящим перепись сократить круг общения в период объявленных в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции выходных дней.

Помимо этого, на период нерабочих дней в Реутове открылся дополнительный переписной участок в деловом комплексе «Маяк» на улице Новой, 3.

Всероссийская перепись населения нужна для того, чтобы собрать данные о том, сколько человек проживает в определенном секторе, кто эти люди и в каких условиях они живут. Эти данные требуются для формирования государственных программ.

Городской округ Реутов прилегает к восточной границе Москвы. По данным предварительной оценки численности населения Московской области, в 2021 году население Реутова приблизилось к 110 тыс. человек, средний возраст жителей — 40 лет. Город располагает развитой социальной инфраструктурой. На одного жителя приходится 20 кв. м жилья.