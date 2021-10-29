РИАМО - 29 окт. Правоохранители задержали 41-летнюю жительницу, которую подозревают в убийстве сожителя, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

ЧП произошло 28 октября в квартире жилого дома по ул. Баранова Солнечногорска. Между жертвой и подозреваемой возникла ссора и тогда женщина нанесла своему сожителю ножевые ранения в спину.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Во время допроса женщина во всем призналась.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.