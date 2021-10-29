РИАМО - 29 окт. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей уделить особое внимание вопросам безопасности детей в период нерабочих дней с 30 по 7 ноября, сообщает пресс-служба детского омбудсмена Подмосковья.

«Нередко в выходные дни родители теряют бдительность, дети остаются предоставлены сами себе. Всплеск количества бытовых травм, случаев выпадения из окон и происшествий на дорогах мы часто наблюдаем именно в выходные дни. Особенную в этом плане тревогу вызывают малыши и ученики начальных классов. Поэтому я обращаюсь к родителям и прошу не оставлять детей без присмотра», - сказала Мишонова.

Она отметила, что особое внимание стоит уделить безопасности детей при поездках в загородные дома, так как они менее приспособлены для жизни с маленькими детьми по сравнению с постоянным жильем.

По словам детского омбудсмена, период самоизоляции 2020 года показал, что наибольшую угрозу в загородных домах для детей представляют окна и лестницы на второй и третий этажи, балконы, бытовая химия и всевозможные яды, искусственные водоемы во дворах, а также проезжие части вблизи дачных поселков.

Мишонова также обратила внимание родителей на необходимость присутствия светоотражающих элементов в детской одежде, такая мера необходима для того, чтобы водители лучше видели детей на дороге.

Особенно это актуально для школьников, которые могут самостоятельно гулять и возвращаться из школы или с дополнительных занятий в темное время суток, многие дети передвигаются на самокатах и велосипедах, которые тоже необходимо сделать более заметными.

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