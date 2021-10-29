РИАМО - 29 окт. Ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка получают в Подмосковье более 38,5 тыс. малоимущих семей, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Размер выплаты в следующем году будет увеличен до 13 869 рублей», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что это вид материальной помощи для малоимущих семей стал возможен благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

На выплату могут рассчитывать семьи, в которых доход на одного человека составляет не больше 29 882 рублей на человека. Выплату производят до трехлетия ребенка.

«В регионе также предусмотрено пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, размер которого составляет до 13,5 тыс. рублей в месяц. Такое пособие получают малоимущие семьи, чей среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума», - добавила зампред.