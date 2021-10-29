РИАМО - 29 окт. Адвокат потерпевших по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» Анна Воронкина заявила, что некоторые потерпевшие считают приговор пожарным Андрею Бурсину и Сергею Генину мягким, сообщает РИА Новости.

Андрея Бурсина приговорили к 6 годам заключения, а Сергею Генину предстоит провести за решеткой 5 лет. При этом прокурор требовал именно такие сроки для обвиняемых.

Адвокат сообщила, что потерпевшие требовали переквалифицировать дела в отношении пожарных. По их мнению, подсудимых должны были судить за более тяжкое преступление.

Генин обвиняется в халатности. Следователи установили, что он отправил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не посмотрев в планы и не послушав очевидца, который показывал более короткий путь.

Бурсин также обвиняется в халатности. По мнению следователей, он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Возгорание произошло в игровой детской комнате, расположенной на верхнем этаже. Рядом были кинозалы. Огонь унес жизни 60 человек, большинство из них дети. Этот пожар стал одним из самых резонансных в современной России.