РИАМО - 29 окт. На время нерабочего период часть офисов МособлЕИРЦ будет закрыта, получить справочную информацию можно по телефонам контактного центра 8(496)245-15-99, 8(499)444-01-00, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

По 7 ноября не работают клиентские офисы в Домодедове (микрорайон Центральный, ул. Советская, д. 19, к. 1), в Богородском округе (д. Щемилово, ул. Орлова, д. 2), Красноармейске (ул. Чкалова, д. 14), Лосино-Петровском (поселок Биокомбината, д. 3), Красногорске (г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9; микрорайон Путилково, «Вэйпарк»; поселок Архангельское, д. 18), Люберцах (ул. Весенняя, д. 14; Комсомольский пр-т, д. 22), Одинцовском округе (р. п. Заречье, д. 14, к. 2; поселок Горки-10, д. 8; пос. Кубинка-8, д. 19; р. п. Большие Вяземы, Городок-17, д. 23; село Немчиновка, ул. Связистов, д. 2), в Молодежном (д. 25).

Кроме того, закрыты офисы в Подольске (ул. Багратиона, д. 21; бульвар 65-летия Победы, д. 6; ул. Литейная, д. 31/5, каб. 101; Революционный пр-т, д. 82А; ул. Северная, д. 4/14; Октябрьский пр-т, д. 2, 2 этаж; проспект Юных Ленинцев, д. 78А; Климовск, ул. Симферопольская, д. 35), в Сергиево-Посадском округе (поселок Мостовик, Лесной переулок, д. 2; деревня Бужаниново, ул. Полевая, д. 30; поселок Березняки, д. 11), в Раменском округе (д. Трошково, ул. Шоссейная, 51), в округе Пушкинский (поселок Софрино, ул. Средняя, д. 1А).

Другие офисы МособлЕИРЦ в пятницу работают по обычному графику. Их адреса и режим работы можно посмотреть на сайте центра. 30 и 31 октября офисы и кассовые пункты МособлЕИРЦ не будут работать. О режиме работы офисов 1-7 ноября будет объявлено дополнительно.

Получить справочную информацию, передать показания счетчиков можно по телефонам 8(496)245-15-99, 8(499)444-01-00 с 8:00 до 22:00 каждый день. Оплатить услуги ЖКХ без комиссии можно в личном кабинете МособлЕИРЦ, в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» или с помощью кнопки моментальной оплаты на сайте центра.

Получить консультации по вопросам начислений по электричеству можно по телефону «Мосэнергосбыта»: 8(499)550-95-50 с 08:30 до 20:30 каждый день.

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