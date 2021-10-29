РИАМО - 29 окт. В новой Москве водитель автомобиля Opel вылетел на встречку, попал в ДТП и погиб. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла на Центральной улице поселения Первомайское Троицкого и Новомосковского административных округов.

Opel столкнулся с Chevrolet, который в свою очередь столкнулся с автомобилем Renault.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Москвы и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.