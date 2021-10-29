Жительница подмосковного Краснознаменска Екатерина Литвинова - счастливая жена и молодая мама. В прошлом году, когда пандемия коронавируса ворвалась в жизнь со своими коррективами, Екатерина сидела в декрете с двумя мальчишками. В этот смутный период, когда многие столкнулись с неопределенностью и не знали, что делать дальше, девушка нашла себя в озвучивании сказок для малышей. Позже, когда к работе со звуком добавилась давняя страсть к сочинительству, появилась Катя Сказка - волшебница для детей и помощница для родителей.

Как сказки пришли в Instagram

фото из личного архива Екатерины Литвиновой

«Сказочная» история Екатерины началась с… усталости. Нагрянувшая пандемия надолго заточила домочадцев в четырех стенах, и чтобы развлечь старшего сына, девушке приходилось десятки раз рассказывать вслух одни и те же истории.

«И я придумала выход из этой ситуации - нужно самой начитать сказки, оформить их красиво и включать, а самой спокойненько отдыхать, пока сказочка звучит», - вспоминает Екатерина.

Реализовать эту задумку помогла любовь к сказкам, а также опыт работы на радио и актерское мастерство. Своими творениями рассказчица начала делиться в Instagram, где получила горячую поддержку пользователей. «Вы большой талант», «слушать одно удовольствие», «хоть самой засыпай» - такие комментарии слушателей собирает каждый «сказочный» пост.

Позже к Екатерине пришла идея не просто озвучивать сказки, но и придумывать их - ведь индивидуальные истории собственного сочинения помогают в мягкой форме, без наставлений, скорректировать поведение и привычки ребенка. Такой прием в психологии называется сказкотерапией. Так в репертуаре Екатерины появились сказки про ее собственного сына.

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Рождение сказки

фото из личного архива Екатерины Литвиновой

Постепенно увлечение становилось все масштабнее и нашло логическое продолжение - девушка начала писать персональные сказки по заказу для других детей. Многие родители вынуждены решать такие проблемы, как нежелание ребенка ходить в садик или, например, есть полезные овощи. Можно решать эти задачи разными способами, но поучительная история, пожалуй, самый необычный и интересный.

Екатерина рассказывает, как выглядит этот творческий процесс. Во-первых, она ответственно изучает все о малыше, в том числе, с кем он дружит и что ему нравится. Во-вторых, выясняет, с какой проблемой ребенку нужно справиться с помощью доброй сказки.

«Дальше все происходит само собой: я беру в руки телефон, открываю заметки, обозначаю исходные данные, а потом сюжет как-то сам рождается. Бывает такое, что я хожу дома, делаю свои дела и сюжет сказки сам выстраивается в голове. Тогда, что бы я ни делала, я быстро бегу за телефоном и начинаю писать, писать, писать. Потом я сажусь и красиво все дооформляю», - говорит сказочница.

Первый опыт в сочинении персональных историй оказался более чем успешным - родители присылали отзывы и с восторгом сообщали, как у детей буквально светились глаза, когда в сказках вдруг появлялась, к примеру, их любимая мелодия.

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О пользе чтения

Катя признается, что ей больше всего нравятся сказки про разных зверей - здесь есть, где развернуться актерскому таланту: красиво прочитать текст по ролям с непохожими друг на друга интонациями, паузами и акцентами, наложив потом на запись музыку и звуковые эффекты. Так рождается непередаваемая атмосфера.

«Я проверяю сказки на своем старшем сыне. Я ему читаю и смотрю за его реакцией: все ли ему понятно, уловил ли он главную мысль, страшно ему или не страшно. Я обязательно спрашиваю: «А про что сказка, сынок?». И если он может мне это рассказать, то я понимаю, что все OK, сказка готова», - делится Екатерина.

Ее трехлетний и годовалый сыновья любят книжки, хотя мальчики и абсолютно разные по характеру. Как считает сказочница, чтобы привить малышу интерес к чтению, родителям нужно читать самим.

«Тогда книга для ребенка не станет чем-то ненужным и пугающим. Он поймет, что книжка – это обычная в обиходе вещь, это интересно, круто и полезно», - отмечает Екатерина.

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Лечебная сила сказок

Сказки молодая мама считает более полезными для детей, чем мультики. По словам Екатерины, прослушивание историй заставляет ребенка фантазировать, а значит, тренировать память, интеллектуально развиваться. Мультфильмы же - простые «гляделки», при просмотре которых мозг не напрягается.

«Аудиосказки несут колоссальную пользу, потому что малыш не просто смотрит в телефон или телевизор на сменяющие друг друга картинки, а начинает работать своей головой, своим мозгом», - подчеркивает Катя.

По ее словам, грамотно написанной сказкой можно научить чему угодно. Главное, чтобы родители понимали, что нужно исправить - научить ребенка чистить зубы, помочь ему завести друзей или избавить от жадности.

«Более того, в любом произведении так или иначе присутствует мораль, хотя она и может проходить тонкой ниточкой», - говорит сказочница.

Аудиосказка в помощь родителям

Екатерина рассказывает, что детям больше по нраву истории, которые вызывают эмоции, где смешно и весело. Родители же особенно ценят терапевтические сказки.

«Например, я озвучивала сказку, где разные овощи повествуют про себя и свою пользу. Соответственно, ребенок выносит из них полезную мысль: «Ого, ничего себе, морковка сказала, что в ней много бета-каротина», а дальше просит маму принести морковку», - отмечает мама.

В целом Екатерина считает, что не так важен смысл истории, как ее прочтение, ведь это можно сделать сухо и монотонно и ребенок заскучает, а можно рассказывать так, что ребенок откроет рот и будет полностью вовлечен в сказку.

Говоря о своих планах, Катя Сказка признается, что хочет популяризировать аудиосказки и дальше с помощью своего аккаунта в Instagram.

«Я хочу помогать родителям, чтобы больше мам, пап, бабушек и дедушек узнали, что есть аудиосказки, что можно просто включить их и отдыхать, или заниматься своими делами, или занять ребенка во время долгой поездки в машине. Даже если ребенок чем-то занят - складывает пазлы или возится с игрушками - сказка все равно работает, нагружает его мозг», - заключила Екатерина.

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Почему сказки важны: экспертное мнение

Семейный психолог Татьяна Потемкина уточняет, что благодаря сказкам ребенок получает возможность приобщиться к социуму, приобретает опыт и моральные ценности. «Сказки развивают фантазию и творческое мышление, что для современного человека очень важно, так как сейчас стоит вопрос не о выживании, а о самореализации», - говорит Потемкина.

Совместное прослушивание сказок – хороший способ наладить контакт между родителями и детьми. Чтение сказок создает непередаваемую доверительную атмосферу в семье, а также играет огромную роль в воспитании ребенка, уверен представитель республиканского отделения Союза отцов, многодетный папа Юрий Соленов.

«Важно, что в сказках есть как зло, так и добро, которое всегда побеждает. Это откладывается в человеке и при совершении жизненного выбора обязательно вспоминается», - отмечает Соленов.

Помимо своего воспитательного эффекта, сказки положительно влияют на здоровье малышей. Как считает врач-педиатр Александр Карасев, сказки на ночь ежедневно - прекрасный ритуал, который позволяет «настроить» режим. Интересные рассказы, произнесенные спокойным голосом при приглушенном свете, помогают ребенку заснуть.

«Сказки для засыпания не должны быть очень интеллектуальными и содержать сложный подтекст. Чтение должно быть как развлечение или даже как колыбельная», - уточняет Карасев.