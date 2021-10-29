РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 окт. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Госкорпорацию «Ростех») завершил поставку партии спортивных патронов «Олимп» в Республику Казахстан, сообщает пресс-служба института.

«ЦНИИТОЧМАШ полностью выполнил договор на поставку партии спортивных патронов «Олимп» в Казахстан. Реализованный контракт подтверждает международное признание спортивных патронов «Олимп», которые Казахстан закупает уже несколько лет. Договор позволил увеличить экспортный потенциал предприятия и нарастить долю ЦНИИТОЧМАШ в целом на мировом рынке спортивных патронов», - сказала начальник отдела внешнеэкономической деятельности института Ирина Семеняко.

Спортивные патроны «Олимп» поставляют в страны Европы, Азии, Америки, Австралии и Океании. В текущем году ЦНИИТОЧМАШ исполнил несколько международных контрактов на поставку своих патронов, в том числе впервые в истории направил их на африканский рынок.

Патроны серии «Олимп» разработали в ЦНИИТОЧМАШ к Олимпийским играм 1980 года. С тех пор советские и российские спортсмены с помощью патронов завоевали свыше 250 золотых медалей на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх, установили более 100 мировых и европейских рекордов.

По оценкам спортсменов и экспертов, патроны «Олимп» отличает повышенная ветроустойчивость и высокая кучность стрельбы. В семейство «Олимп» входит девять групп патронов. Например, патроны «Олимп-БИ» и «Олимп В» предназначены для использования на ответственных соревнованиях, патроны «Олимп-0» и «Олимп-Экспансия» - для начальной подготовки спортсменов, «Олимп-Рубеж» - для тренировочных стрельб и соревнований, «Олимп-Испытательный» - для изготовителей оружия.