РИАМО - 29 окт. Кальянную сети «Мята Lounge» на улице Стромынка в Москве снова опечатали из-за несоблюдения мер профилактики коронавируса, сообщил специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ВАО Мурад Алискандиев.

«В связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции, управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за проведением противоэпидемических мероприятий. Так, по адресу: ул. Стромынка, д. 25, стр. 1, в кальянной «Мята Lounge» были выявлены нарушения мер профилактики Covid-19», - рассказал Аликсандиев.

Так, в заведении не использовались вещества для дезинфекции, не производилось обеззараживание воздуха, не изменялась температура посетителей и сотрудников.

Ранее эту кальянную уже опечатывали, но замечания учтены не были.

«При повторном обследовании выявленные нарушения не устранены. Кальянная опечатана повторно», - объяснил Аликсандиев.

По его словам, в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ заведению грозит приостановление деятельности до 90 суток. Такое решение может принять суд.