РИАМО - 29 окт. Недалеко от улицы Жуковская в подмосковной Дубне было обнаружено тело мужчины с прострелянной головой. Подозреваемый в убийстве уже задержан, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Тело мужчины обнаружили в пятницу. Подозреваемый был задержан по «горячим следам».

Специалисты осмотрели место происшествия. Назначены экспертизы, осуществляется допрос подозреваемого, устанавливаются все обстоятельства и мотивы, совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.