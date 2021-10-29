РИАМО - 29 окт. 30 октября на Земле ожидается магнитная буря, которая начнется около 09:00 по московскому времени. Она продлится до 21:00, сообщается на сайте «Метеовести».

Ожидается, что интенсивность магнитной бури будет высокой. Во время бури может нарушиться работа сетей операторов мобильной связи, могут произойти перебои в подаче электричества, нарушения радиосвязи, систем управления космическими кораблями, повреждение спутников.

Влияние магнитных бурь ощущают люди с заболеваниями нервной и дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, беременные, пожилые и дети.

Ранее врач-терапевт Вадим Одинцов сообщал РИАМО, что во время магнитной бури люди могут жаловаться на повышенную сонливость, слабость, апатию, скачки артериального давления и головные боли. Для того чтобы улучшить свое самочувствие, нужно соблюдать режим труда и отдыха, контролировать уровень артериального давления.

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