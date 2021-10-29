РИАМО - 29 окт. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «АктивПроект» о нарушении закона о закупках. Антимонопольное ведомство признало жалобу на действия Ступинского машиностроительного производственного предприятия необоснованной, сообщает пресс-служба УФАС.

Ранее в антимонопольное ведомство поступила жалоба ООО «АктивПроект» на действия (бездействие) АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» при проведении запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по оценке технического состояния строительных конструкций и систем инженерного обеспечения на участках перевооружения и реконструкции объекта капитального строительства.

Жалобу ООО «АктивПроект» признали необоснованной. Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «АктивПроект» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.