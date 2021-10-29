РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 окт. Сотрудники ГИБДД с 28 октября усилили меры и проверяют водителей Балашихи и Реутова на трезвость, оперативно-профилактические рейды завершатся 7 ноября, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение ДТП, совершенных пьяными водителями. Метод массовой проверки заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за минимальный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Сотрудники Госавтоинспекции в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя.

При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и т.д.) водителям незамедлительно разрешат продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

Госавтоинспекторы просят жителей незамедлительно сообщать сведения о намерении или управлении транспортным средством водителем в состоянии опьянения в дежурную часть ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по телефону: 8(495)521-99-02.