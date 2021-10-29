РИАМО - 29 окт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нехватку антиковидных вакцин в российских регионах будут ликвидировать в самые сжатые сроки, сообщает Газета.ru.

Представитель Кремля пояснил, что нехватка прививочных препаратов в некоторых субъектах РФ является краткосрочной, данную проблему планируется решить быстро.

«Хотелось, чтобы процесс вакцинации проходил ритмично и никаких дефицитов не возникало. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы», — отметил Песков.

По его словам, в самые сжатые сроки дефицит необходимых препаратов будет ликвидирован. При этом он подтвердил, что скачкообразный ход вакцинации в стране «ведет к возникновению краткосрочных дефицитов».

В пятницу в Кургане сообщили о дефиците вакцины «Спутник Лайт». Это связано с повышенным спросом на нее.

Ранее, 28 октября, СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге также закончились запасы «Спутника Лайт».

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