РИАМО - 29 окт. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении коммерсанта, которого подозревают в даче взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Известно, что весной этого года предприниматель дал взятку представителю правоохранительных органов в виде 100 земельных участков общей стоимостью более 34 млн. рублей. А еще он пообещал передать 520 тыс. рублей для оплаты налога на имущество за приобретенные земельные участки.

Взятка была дана за совершение заведомо незаконного бездействия со стороны полиции, за непроведение в отношении него в дальнейшем оперативно-розыскных мероприятий, а также за оказание ему общего покровительства. Однако бизнесмен был задержан во время передачи взятки.

В рамках расследования уголовного дела следователем проведен значительный объем работы. В результате собранные следователем доказательства легли в основу обвинения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в Клинский городской суд для рассмотрения по существу.