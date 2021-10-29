РИАМО - 29 окт. Подмосковье в этом году вместе с Ростовской областью является лидером по числу участников в национальном конкурсе «Вкусы России». Оба региона представили 44 бренда. В прошлом году от Подмосковья было 25 представителей, в числе победителей - местные сыры, сообщается в Instagram аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В этом году за звание лучшего будут бороться не только участники первого конкурса, но и новые региональные бренды. В частности, 3 подмосковные компании по производству ягодных культур «Гринфилдс-агро», «Русская ягода» и «Коломенская ягода» представляют свою качественную продукцию, которая имеет все шансы на победу», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Эти производители объединены под брендом «Ягоды Подмосковья». Сейчас этот бренд является лидером среди всех подмосковных участников. Он набирает больше всего голосов в конкурсе и занимает одну из лидирующих строчек.

Также в число представителей от Московской области вошли новые бренды: Серпуховская помадка, Звенигородский дубовый кофе, Солнечногорский сорбет, Королевский сырный десерт, Коломенский березовый сироп, Раменский мед. А кроме них, уже «опытные конкурсанты» - Посадская коврижка, Луховицкий огурец, Дмитровский картофель, Можайское молоко, Коломенская пастила.

Голосование проходит до 7 ноября включительно. Его организатором выступает министерство сельского хозяйства России.

Для того, чтобы оставить свой голос не нужна регистрация или авторизация. Чтобы проголосовать нужно зайти на сайт russiantastes.ru, выбрать бренд и проголосовать. Можно выбрать 3 продукта. Главное, чтобы они были из разных регионов.

Всего на конкурс подано 720 заявок из 84 субъектов РФ. Победителей объявят 11 ноября. Будут определены лауреаты в 8 номинациях: «На всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Нас выбирают», «Вкус из глубинки», «Загляните на огонек» и «Вкус без границ».