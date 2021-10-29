РИАМО - 29 окт. Популярность костюмов к американскому празднику Хэллоуин выросла в России в 2,2 раза за год, в этом году самыми популярными стали из сериала «Игра в кальмара», сообщает Газета.ru.

Такие данные приводят аналитики AliExpress. По количеству продаж они в 4,5 раз обогнали лидера прошлого года — костюмы из сериала «Бумажный дом».

Также в этом году спросом среди костюмов на Хэллоуин пользуются персонажи из Genshin Impact — фэнтезийной игры в стиле аниме.

По данным Самоката, в этом году также вырос спрос на тыквы, — более чем в 4,5 раза. А еще россияне начали покупать к празднику больше мармелада, сахарной ваты и сладкого попкорна.

Хэллоуин — мистический праздник, отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня Всех Святых. Согласно поверью, на Хэллоуин открывается портал в потусторонний мир, откуда на землю проникают духи и нечистая сила.

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