РИАМО - 29 окт. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский в рамках рабочей поездки в Орехово-Зуевский городской округ сообщил о положительной динамике и планах производства птицы на мясо в регионе.

«Направление бройлерного птицеводства в Подмосковье является одной из динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства. С 2015 по 2020 год производство птицы на мясо увеличилось на 19,6 % и составило 220 тыс. тонн. Положительная динамика наблюдается и в текущем году. За 9 месяцев производство птицы в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 7,5 тыс. тонн. Прогноз производства на 2021 год составляет около 230 тыс. тонн», - сказал Сергей Воскресенский.

Министр принял участие в открытии после реконструкции нового структурного подразделения на птицефабрике «Элинар-Бройлер», которое включает пока 6 птичников. В дальнейшем на этом племенном птицерепродукторе будет поочередно отремонтировано всего 29 птичников.

«Рост производства птицы на мясо в Подмосковье обусловлен проведением реконструкции действующих птицеводческих фабрик и вводом в эксплуатацию новых птицеводческих объектов», - отметил Сергей Воскресенский.

Министр напомнил, что по производству птицы за 2020 год Московская область занимает 4 место в ЦФО и 12 место в РФ.