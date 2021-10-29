РИАМО - 29 окт. По результатам опроса ВЦИОМ, более 50% россиян признают необходимость введения нерабочих дней в стране. 72% респондентов планируют провести выходные дома, сообщает Федеральное агентство новостей.

С пониманием к ограничительным мерам отнеслись 53% опрошенных. При этом 50% считают, что стабилизировать ситуацию таким образом не удастся, а 40% верят, что выходные помогут улучшить показатели.

«Среди молодых людей от 18 до 24 лет введение нерабочих дней поддерживают 70%, среди людей от 25 до 34 лет — 43%», — говорится в исследовании.

Несмотря на выходные, 25% россиян проведут эти дни на работе, 9% на даче, 2% - в другом регионе.

По мнению 16% опрошенных, ситуация с коронавирсом улучшиться в том случае, если повысится массовость вакцинации или ее сделают обязательной.

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