РИАМО - 29 окт. Как показало исследование Tinkoff CoronaIndex, последние выходные перед нерабочими днями – 23 и 24 октября - жители Москвы на 20% больше покупали товаров для дома и сада. Так, в 5 раз вырос спрос на «умную» технику для дома, а на игровые приставки – в 7 раз, сообщает пресс-служба «AliExpress Россия».

Между тем покупательского бума, который произошел накануне первого локдауна, не наблюдалось. Активность потребителей не возросла, а, наоборот, снизилась.

Единственной категорией, в которой москвичи накануне эпидканикул увеличили расходы, стали товары для дома, сада и ремонта.

По данным «AliExpress Россия», за период с 22 по 24 октября, по сравнению с периодом с 15 по 17 октября, в 5,4 раза вырос спрос на «умную» технику для дома (роботы-пылесосы, напольные весы, розетки с контролем энергии). Таким образом, потребители стремятся обустроить квартиру и подготовиться к локдауну. Также в 1,5-2 раза вырос спрос на фены и кухонную технику (кухонные комбайны, чайники).

Еще в 1,5 раза вырос спрос на аксессуары для душа и сантехники, и почти в 2 раза — на инструменты. Также наблюдался рост спроса на игровые ноутбуки, игровую технику, консоли и геймпады.

В целом Tinkoff CoronaIndex, который отражает разнообразие трат, в Москве упал до показателей января, когда традиционно происходит снижение потребительской активности после новогодних праздников.

В целом москвичи в минувшие выходные стали меньше перемещаться по сравнению с выходными 15-17 октября: количество транзакций в общественном транспорте сократилось на 20%, а общая сумма покупок — на 24%. Общая сумма покупок топлива осталась прежней, но количество транзакций сократилось на 10%.

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