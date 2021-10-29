РИАМО - 29 окт. На 45% выполнены строительные работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса на территории транспортно-пересадочного узла «Некрасовка». Площадь ФОК составит свыше 21 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящий момент в рамках строительства ФОКа на территории ТПУ «Некрасовка» завершены монолитные работы, также на финальную стадию вышли кровельные работы и устройство внутренних перегородок», — пояснил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в комплексе разместится 12 функциональных зон. ФОК станет самым крупным спортобъектом в районе.

«Здесь расположится крытый каток, бассейн, универсальные спортивные залы для занятий игровыми видами спорта, зал единоборств, экстрим-парк, открытая зона воркаута, шахматный клуб и другие помещения для занятий различными видами спорта», — рассказал Бочкарев.

Как рассказал исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» (один из операторов программы развития ТПУ в столице - ред.) Альберт Суниев, каждый строящийся ТПУ рассматривается не только как часть транспортной инфраструктуры, но и как часть района, в котором его возводят.

«Большое внимание в этом проекте уделено формированию качественной городской среды. «Некрасовка» объединит в себе функции транспортного хаба и новой точки притяжения для жителей. Так, проектом планировки предусмотрено строительство ТРЦ с кинотеатром и храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы», — сказал Суниев.

Кроме того, планируется благоустроить для местных жителей парк.

ТПУ «Некрасовка» станет связующим звеном для одноименной станции метро и маршрутов наземного транспорта. Ожидается, что в год узлом будут пользоваться не менее 25 млн человек.