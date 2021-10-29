РИАМО - 29 окт. Строители приступили к возведению фундамента здания нового корпуса школы №6 на улице Серова в Раменском округе, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Строительство нового учебного корпуса ведется в соответствии с графиком работ. Сейчас на объекте завершается разработка котлована и ведутся работы по устройству фундамента нового здания. Строители также приступили к разборке существующего спортзала. В настоящий момент на площадке 33 рабочих и 3 единицы строительной техники», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Согласно проекту, двухэтажное здание нового учебного корпуса рассчитано на 200 учеников. В корпусе разместятся просторные классы, игровые комнаты, помещения групп продленного дня со спальнями, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, столовая, административные и вспомогательные помещения, а также зона ожидания для родителей. Общая площадь здания составит 4,5 тыс. кв. м.

На прилегающей к корпусу территории обустроят беговые дорожки, детские игровые и спортивные площадки.

Строительство образовательного учреждения ведется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году.