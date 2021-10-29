РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 окт. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 20 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 8 301 случай инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 2 556 случаев коронавирусной инфекции.

За все время пандемии в регионе подтверждено 513 078 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 8 677 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 442 211 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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