РИАМО - 29 окт. Результаты опроса маркет-плейса Ozon показали, что 82% россиян относятся к Хэллоуину позитивно. Они видят в этом празднике возможность повеселиться вместе с друзьями, сообщает Газета.ru.

65% респондентов стараются отмечать это событие, когда у них есть возможность. Для 17% — это повод устроить вечеринку или ежегодный просмотр фильмов ужасов. Каждый десятый не имеет ничего против этого праздника, хотя и не отмечает его сам. И только 5% россиян заявили, что «это не наш праздник».

Больше всего в России Хэллоуин любят в Воронеже – 25% горожан праздную его. Далее следуют нижегородцы (24%), самарцы (22%), омичи (22%) и петербуржцы (17%).

В качестве персонажей для костюмов россияне чаще всего выбирают киногероев (30%), мистических персонажей (24%) или монстров (15%). Каждый пятый житель страны старается приобрести к этой дате что-то необычное, например, волшебную палочку или свечи.

Каждый шестой россиянин покупает грим или сам делает себе костюм. Так чаще всего поступают в Челябинске (23%), Казани (22%) и Новосибирске (21%).

Каждый седьмой – организует вечеринку. В этой категории лидируют москвичи (49%).

В среднем треть жителей России (36%) тратит на празднование 3-5 тыс. рублей. Еще 28% вкладывают в атмосферу мистики не более 1-3 тыс. рублей. А 16% опрошенных готовы заплатить свыше 5 тыс. рублей, при этом 1% из них – более 20 тыс. рублей.

Самые щедрые поклонники праздника живут в Нижнем Новгороде (22%), Челябинске (21%), Новосибирске (20%), Казани (20%), Ростове-на-Дону (20%), Воронеже (17%) и Екатеринбурге (16%).

Опрос провели в октябре 2021 года. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов из разных регионов России.

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