РИАМО - 29 окт. Строители приступили к монолитным работам по устройству фундамента школы в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас на объекте в разных частях котлована проводятся параллельные работы по устройству основной части фундаментной плиты. На стройплощадке задействованы более 75 рабочих и 4 единицы техники. Работы идут по графику. Образовательное учреждение возводят в рамках президентского проекта «Современная школа» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Согласно проекту, здание четырехэтажной школы площадью 30 тыс. кв. м рассчитано на 2,2 тыс. учеников. Объект станет самым большим образовательным центром в Подмосковье. В новом учреждении предусмотрены два спортивных и актовый залы, лаборантские и мастерские.

На территории возле образовательного учреждения разместятся стадион с футбольным полем и площадки для других видов спорта, также возле школы обустроят зоны для игр и отдыха. Школьный двор свяжут с жилой застройкой и сетью пешеходных дорожек.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе создадут безбарьерную среду.

Окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году.