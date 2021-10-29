РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 окт. В Домодедовскую центральную городскую больницу поступило 11 единиц оборудования для реабилитации пациентов, в том числе перенесших инфаркты и инсульты, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

По словам специалистов, своевременно начатая реабилитация позволяет значительно снизить риск развития острых осложнений и патологических состояний.

От реабилитации напрямую зависит качество жизни пациента.